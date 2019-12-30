Барнаульский аэропорт покупает четвертый трап после падения пассажиров в феврале

Управляющее аэропортом Барнаула АО "Авиапредприятие "Алтай" покупает новый самоходный пассажирский трап. Информация об этом размещена на сайте госзакупок, сообщает "Интерфакс-Сибирь".
Начальная цена контракта составляет 9,43 млн рублей. Авиапредприятие завершит прием заявок на участие в торгах 15 января, итоги закупки планирует подвести 28 января. Это будет четвертый трап, который аэропорт покупает после февральского ЧП. Три устройства для подъема были приобретены весной 2019 года.
Что случилось в барнаульском аэропорту?
12 февраля при посадке рейса № 652 Барнаул – Москва на борт самолета А320 авиакомпании "Уральские авиалинии" обрушилась верхняя площадка автотрапа. Шесть человек получили травмы при падении.
Руководитель Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР Алексей Александров на прошлой неделе сообщил "Интерфакс-Сибирь", что уголовное дело по факту инцидента в аэропорту Барнаула направлено в суд.
"Хотя техника, в том числе трапы, осматривались и проверялись, но делалось это поверхностно. Поврежденный трап был старым, и специалисты говорят, что при должной внимательности можно было выявить неисправности", – сообщил Александров.
Причиной инцидента называют разрушение шарнирных узлов лестницы из-за коррозии. Оно возникло вследствие неудовлетворительного техобслуживания оборудования.
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