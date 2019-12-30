Ничего не забыть: что нужно купить к новогоднему столу. Инфографика

Новый год уже завтра, а вы все еще не закупались продуктами к праздничному столу? Теряетесь в этих огромных толпах в супермаркетах и в панике забываете, что нужно приобрести? Жена отправила вас со списком за продуктами к новогоднему столу, а вы его потеряли? Не переживайте, редакция Amic все предусмотрела! Мы составили список необходимых продуктов на Новый год и посчитали, сколько еды нужно, чтобы в эту ночь семья из четырех человек осталась сытой и довольной.
Конечно, наша инфографика не поможет вам избежать огромных толп и длинных очередей в магазинах, но упростить вашу вылазку она точно сможет. Пользуйтесь на здоровье!
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