Расширяя горизонты: барнаульский застройщик запустил завод в Санкт-Петербурге

В честь этого грандиозного в истории ГК "Союз" события коллектив снял небольшой фильм из двух частей, особенность которого заключается в том, что съемки проходили одновременно в Барнауле и Северной столице, на расстоянии более четырех тысяч километров.
Первая часть фильма, посвященная итогам уходящего, 2019 года, чтит всех ветеранов, заслуженных работников комбината железобетонных изделий. "Союз" – это не просто название, а объединение профессионалов своего дела, которыми компания гордится. Итак, с чего все начиналось...
Вторая часть фильма начинается с города Санкт-Петербурга, в котором ГК "Союз" с гордостью представляет новый завод и его финальную реконструкцию.
За короткий срок компании удалось превратить завод в Санкт-Петербурге в один из самых передовых и современных видов производств, которое отвечает самым высоким стандартам.
Работа этого завода будет, вне всякого сомнения, способствовать реализации новых и масштабных строительных объектов как в Санкт-Петербурге, так и в Ленинградской области в целом. Команда ГК "Союз" уверена, что этот проект внесет свой очень весомый вклад в строительную сферу Северной столицы, в благополучие всей Ленинградской области.
Группа компаний "Союз"
г. Барнаул, пр. Калинина, 112/27, офис №101
Телефон: 8 (3852) 58-10-58
E-mail: isk.soyuz@mail.ru
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