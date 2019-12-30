Кристину Асмус увезли в больницу на скорой

Российская актриса Кристина Асмус сообщила в своем Instagram, что ее госпитализировали с острой бактериальной инфекцией.
В больнице Асмус находится уже неделю, куда ее привезли на скорой после второго вызова.
"Спектакли с высокой температурой, встреча с победителями #текстконкурс из последних сил, одна скорая, вторая, в итоге забрали. Круглосуточно под капельницами с несбиваемой температурой и в ужасающем состоянии. Организм, видимо, понял, что отдыха от меня ждать не стоит и решил сам себе устроить отпуск", – написала артистка.
Асмус отметила, что выписать ее обещают в понедельник, 30 декабря, но врачи "будут смотреть по состоянию".
Комментарии
Да у нас пл страны в больницах с бак. инфекциями лежит... и чо???
Асмус то это вообще кто? Важность в чем?
Асмус то это вообще кто?
да очередная торговка своим телом, иного ж таланта нема...
О ужас! Она кушает? Какой у неё стул? Она во скольки местной палате?
Вчера мой сын с температурой 39,7 два часа ждал скорую помощь. Но она так и не приехала. Мы сбивали температуру ацетилкой и водочными компрессами. Когда сбили до 38 я позвонила в скорую и попросила отменить вызов. Тётенька диспетчер очень обрадовалась и посоветовала что- нибудь на ночь выпить на всякий случай. Выпить нам было нечего, из компресса водку высасывать не стали. Просто спать легли.