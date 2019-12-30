Американские журналисты назвали главную заслугу Путина

Журналисты американского делового издания Bloomberg опубликовали аналитический материал, в котором попробовали подвести промежуточные итоги правления президента России Владимира Путина.
Главной его заслугой они считают рост геополитического влияния РФ. По оценке экспертов СМИ, российскому лидеру удалось частично восстановить то мировое влияние, которое было у Советского Союза, что не могло обрадовать союзников из НАТО.
В качестве подтверждения такой позиции приводятся несколько побед России на геополитической арене. В их числе прочные деловые связи с Китаем, присоединение Крыма, успешная кампания в Сирии, контракт на поставку ПВО Турции (причем вопреки американским протестам), соглашения по нефти и поставкам оружия с Саудовской Аравией и Венесуэлой.
Издание также привело в пример домыслы о российском влиянии на результаты выборов в крупнейших мировых державах, в частности в Великобритании и США.
Комментарии
Главное достижение хлопца это развал экономики, повышение пенсионного возраста, рекордный рост (на 55 млрд) доходов олигархата при обнищании населения и попрание законов страны...
Я не знаю, в чём он преуспел где-то там, на международной арене. Я знаю точно, что он весьма преуспел по части честного отъёма денег у населения. Я про пенсионную реформу, и не только.
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