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Новости

Американские журналисты назвали главную заслугу Путина

, ИА "Амител"
Bloomberg сделал акцент на возросшем геополитическом влиянии России
Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Владимир Путин / Фото: kremlin.ru

Журналисты американского делового издания Bloomberg опубликовали аналитический материал, в котором попробовали подвести промежуточные итоги правления президента России Владимира Путина.

Главной его заслугой они считают рост геополитического влияния РФ. По оценке экспертов СМИ, российскому лидеру удалось частично восстановить то мировое влияние, которое было у Советского Союза, что не могло обрадовать союзников из НАТО.

В качестве подтверждения такой позиции приводятся несколько побед России на геополитической арене. В их числе прочные деловые связи с Китаем, присоединение Крыма, успешная кампания в Сирии, контракт на поставку ПВО Турции (причем вопреки американским протестам), соглашения по нефти и поставкам оружия с Саудовской Аравией и Венесуэлой.

Издание также привело в пример домыслы о российском влиянии на результаты выборов в крупнейших мировых державах, в частности в Великобритании и США.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.12.2019 13:49
- гость -

Главное достижение хлопца это развал экономики, повышение пенсионного возраста, рекордный рост (на 55 млрд) доходов олигархата при обнищании населения и попрание законов страны...

30.12.2019 13:53
- гость -

Я не знаю, в чём он преуспел где-то там, на международной арене. Я знаю точно, что он весьма преуспел по части честного отъёма денег у населения. Я про пенсионную реформу, и не только.

30.12.2019 13:55
Виктор

Из этой же статьи:
Путин неоднократно обещал добиться «крупного экономического прорыва» для населения, но реальные доходы продолжают падать, упав на 10% за последние пять лет. В связи с сокращением карьерных перспектив более половины россиян в возрасте от 18 до 24 лет хотят эмигрировать, согласно ноябрьскому опросу независимого Левада-центра.

«Если бы любая западная страна испытала подобную реальность, правительство, вероятно, сменилось бы на выборах», - сказал Гурьев по телефону из Парижа. «Но в России им как-то удается сойти с рук».

30.12.2019 14:08
- гость -

Пиндосам впору уже памятник ставить этому деятелю - губит страну экономически и морально ...

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