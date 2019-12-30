Барнаульские депутаты организовали праздник для детей-инвалидов

Фото: Евгения Резниченко и пресс-служба БГД
Депутаты Барнаульской городской Думы организовали праздничную программу для детей с ограниченными возможностями здоровья, передает пресс-служба БГД.
Концерт под названием "Наполним сердце добротой" прошел в алтайском институте культуры при поддержке депутатов Марины Понкрашевой, Кристины Юстус, Евгения Кулешова, Людмилы Ананьиной, Светланы Бочковой, Оксаны Молодых, Инессы Грицай, Вячеслава Перерядова, Ларисы Бельковой, председатель БГД Галины Буевич, а также комитета по социальной поддержке населения и Молодежного парламента города. На сцене выступили юные артисты Барнаульского детского хора, воспитанники Детской школы искусств "Традиция", а также творческие коллективы АГИК. Каждый ребенок получил от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок.
"Мы заложили отличную, на мой взгляд, традицию, которую планируем продолжать и дальше. И не зря ведь мы назвали наш концерт "Наполним сердце добротой", очень хочется, чтобы доброты в сердцах людей было больше и не только в канун Нового года. Тем более в отношении деток, которые не всегда имеют возможность посещать подобные мероприятия, да и просто порой выйти из дома. Сегодня немало делается для людей с ОВЗ, медленно, но верно создается доступная среда, но это не всегда единственно необходимая мера поддержки. Особая забота и неравнодушие требуется этим людям каждый день, а не только раз в году, в декаду инвалидов. Самое главное, что поучиться этому можно у них же самих, людей, которые видят и чувствуют иначе", – прокомментировала Марина Понкрашева.
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