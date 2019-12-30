Пешком быстрее. Барнаул встал в полуденных пробках

Полуденные пробки сковали движение транспорта в Барнауле 30 декабря. К 13:30 по данным сервиса "Яндекс. Пробки" ситуация на дорогах оценивается на максимальные 10 баллов – "пешком быстрее".
Проспекты Комсомольский, Строителей, Ленина, Красноармейский и Калинина стоят почти по всей своей протяженности. Аналогичная ситуация на улицах Челюскинцев, Гоголя, Советской Армии, Попова, Малахова, Воровского, Северо-Западной и Матросова.
Тяжелая ситуация с движением на участках улицы Власихинской (от Попова до Ленточного Бора) и Павловского тракта (от Строителей до Солнечной Поляны). Большая пробка собралась на Ленточном Бору перед поворотом на улицу Власихинскую.
Во многом этому способствует предновогодняя суета. Горожане стремятся использовать высвободившееся время, чтобы подготовиться к Новому году.
Также ситуация местами осложнена последствиями мощного снегопада. Ранее дорожники информировали, что потребуется неделя, чтобы убрать весь снег с дорог и тротуаров.
Материал подготовлен с использованием сервиса "Яндекс.Терминал".
Комментарии
не полуденные, а предновогодние...
Жесть какая то!!!!!!!!!!!!!!! Вы че все с цепи сорвались? Новый год неожиданно настал?
Из 4 полос на Строителей осталось 2.5. Вот почистили, молодцы. И так везде.
Люди сходят с ума в эти дни, как будто завтра/послезавтра закроют все магазины на месяц.