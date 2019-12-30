От 118 млрд и больше. Бюджет Алтайского края на 2020 год в инфографике

Бюджет региона – это главный документ, который утверждают депутаты Алтайского краевого Законодательного собрания. Именно по нему будет жить край в следующем году. Разрабатывает его Минфин, но народные избранники голосуют за его принятие. Они же вносят свои поправки и предложения: кому нужно дать больше, а где ужаться. О том, каким будет бюджет в 2020 году смотрите в инфографике amic.ru.
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Комментарии
Что такое - социальная политика - самая большая статья расходов бюджета, почти 40 млрд. рублей? Может быть отказаться от нее и заживем?