Партию плавленого сыра и просроченный творог изъяли на алтайском молокозаводе

717 кг плавленого сыра, сделанного из испорченного сырья, а также 720 кг просроченного творога изъяли инспекторы Россельхознадзора на молокоперерабатывающем заводе в Алтайском крае, сообщает пресс-служба ведомства.
Речь об ООО "Сибирское подворье", которое является одним из брендов Барнаульского молочного комбината (БМК выпускает продукцию под брендами "Молочная сказка", "Лакт", "Биоснежка").
"Проверкой установлено, что с 10 по 12 декабря 2019 года предприятие выработало партию сыра плавленого с использованием просроченного сырья. В частности, для производства продукции использовался сыр для плавления (годен до 21.10.2019), сыр "Обезжиренный" (годен 11.10.2019-23.11.2019) и творог (годен до 05.11.2019). Сырье с истекшими сроками годности было использовано при производстве 3 390 кг сыра плавленого ломтевого (в ассортименте). В момент проверки на складе находилось 717 кг указанного продукта, большая часть партии (свыше 2,5 тонны) была реализована", – уточнили в ведомстве.
Изъяли также 720 кг просроченного творога (годен до 05.11.2019), который в дальнейшем мог быть использован в качестве сырья для производства продукции. Товар общим весом более 1500 кг направлен на утилизацию, а предприятие получило предписание отозвать его из торговых сетей.
На заводе введен режим усиленного лабораторного контроля, решается вопрос о прекращении декларации на продукцию, выпускаемую молочным заводом, добавили в Россельхознадзоре. Возбуждено дело об административном правонарушении в рамках ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и ч. 1 ст. 10.6 КоАП РФ. Первая статья предполагает штраф от 300 до 600 тысяч рублей. Вторая – от 10 до 20 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Комментарии
Какая административка ? НА КОЛ ВРАГА НАРОДА .Умышленно все это , наказание должно быть справедливым. НА КОЛ !!!!