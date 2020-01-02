Неземной пин-ап: "Роскосмос" выпустил необычный календарь

Фото: tarusov.com
Англоязычный календарь с девушками-космонавтами опубликовал на своем сайте известный пин-ап художник Андрей Тарусов. Рисунки были выполнены по заказу дочерней компании "Роскосмоса" – "Главкосмоса".
По словам Тарусова, новые календари предназначены для подарков иностранцам, поэтому все подписи выполнены на английском языке. Также автор оставил пасхалки для самых внимательных.
Комментарии
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