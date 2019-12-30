Пенсионеры подрались в очереди за пенсией во Владикавказе

Столпотворение пенсионеров в день выдачи пенсий наблюдалось в одном из банков Владикавказа.
Давка переросла в потасовку с участием двух пенсионеров. Мужчина с силой толкнул женщину, на что она ему ответила несколькими ударами сумкой.
На кадрах записи, опубликованной в интернете, видно, что большинство посетителей в первую очередь заботиться о том, чтобы как можно быстрее добраться до заветного окошка, где выдают деньги, как будто опасаются, что финансы закончатся и им не хватит.
Представитель финансовой организации прокомментировал инцидент изданию "Регион online". Он подчеркнул, что никакие пенсии будут выдавать "в штатном режиме" до 31 декабря включительно.
"Желающие смогут получить деньги до Нового года или сразу после праздников", — уточнили в банке.
Ранее Владикавказ уже оказывался в центре внимания, когда на видео попала драка покупателей на распродаже.
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