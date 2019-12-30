Сергей Шубенков раскритиковал российских спортивных чиновников из-за допинга

Известный спортсмен, барнаулец Сергей Шубенков стал соавтором открытого письма в адрес Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Вместе с Марией Ласицкене и Анжеликой Сидоровой они требуют разъяснить им, какие шаги были предприняты организацией для защиты прав спортсменов, которые будут вынуждены выступать ближайшие четыре года в нейтральном статусе.
В письме упоминается отставка с поста председателя комиссии спортсменов Марины Купцовой и отсутствие назначения нового председателя. Авторы обращения уверены, что шансы на сохранение зимнего сезона у них были, но они не реализованы из-за отсутствия даты назначения внеочередных выборов нового руководства. Такое решение могли принять члены президиума ВФЛА на заседании 23 ноября, но сделано этого не было.
"Перед Новым годом члены комиссии спортсменов ВФЛА (многие из них только недавно узнали, что они уже много лет являются членами данной комиссии) хотели провести заседание. Но на днях в СМИ появилось сообщение о снятии с Марины Купцовой обязанностей председателя комиссии спортсменов (при этом фамилии нового председателя названо не было). А в субботу (28 декабря) состав комиссии спортсменов с сайта ВФЛА попросту исчез", – говорится в тексте письма.
Шубенков интересуется, что конкретно было сделано ВФЛА за последние полтора месяца, для того чтобы процесс выдачи нейтральных статусов был возобновлен?
"Кому вы писали? Какие получили ответы? Какие шаги еще были предприняты? Что еще собираетесь делать? И когда?" – продолжает он.
Подписавшиеся выразили свое возмущение тем, что Федерация не подготовила в установленные сроки ответ Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU), связанный с обвинениями ВФЛА по "делу Лысенко".
"С нетерпением ждем ответов. С глубоким уважением ко всем спортсменам, тренерам и любителям легкой атлетики, члены комиссии спортсменов ВФЛА Анжелика Сидорова, Сергей Шубенков и Мария Ласицкене", – говорится в письме.
Как сообщил ТАСС, ВФЛА пообещала предоставить ответ на их открытое письмо уже 30 декабря.
Комментарии
в ответах они мастера, это без проблем.
На что он рассчитывает? Да чиновникам плевать на нас всех, от пенсионеров до крупных бизнесменов. Беги, что есть сил в другую страну!
Эта шпана специально подставляет своих же спортсменов, для того чтобы затем подымать вой о пресловутом Западе! И шпане постоянно все сходит с рук, более того их награждают - воинскими орденами!!!