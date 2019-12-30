Губернатор Томенко призвал лучше чистить дороги и тротуары от снега в праздники

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко дал указания всем службам и муниципалитетам лучше чистить дороги и тротуары от снега в праздничные дни, сообщает пресс-служба правительства края.
В ходе совещания, состоявшегося 30 декабря, губернатор напомнил своим заместителям, что в начале января жители и гости региона будут путешествовать, поэтому необходимо предоставить все условия для безопасного передвижения.
По словам министра транспорта Александра Дементьева, проезд обеспечивается ко всем населенным пунктам, в подрядных организациях спланированы графики работы в праздничные дни – дорожники будут работать круглосуточно. Дементьев сообщил на аппаратном совещании, что руководители дорожно-строительных управлений находятся в постоянном контакте с главами местных администраций, чтобы обеспечивать передвижение транспорта в повседневном режиме, а также в экстренных случаях при необходимости для очищения дороги при госпитализации людей.
Виктор Томенко распорядился привлекать к уборке снега технику, в том числе коммерческих предприятий и организаций дорожной сферы соседних регионов.
Сейчас часть техники, которая уже закончила работу на региональных трассах, будет направлена в Барнаул, где ситуация катастрофическая. За несколько дней в городе выпала месячная норма осадков. Городские службы оказались в очередной раз бессильны перед стихией. По Барнаулу сложно передвигаться, особенно пешеходам. Тротуары в некоторых местах, даже и в центре, не чистят по несколько дней.
Городу вновь, как и раньше, не хватает ни техники, ни кадров. Не секрет, что штат дворников в Барнауле не укомплектован на 20%. Многие не хотят идти работать за довольно низкую заработную плату. В мэрии Барнаула неоднократно подчеркивали, что не могут повлиять на ситуацию. Каждый день на уборку снега в Барнауле выходит порядка 100-120 единиц собственной техники и около 70-80 дополнительной. На очистке улиц ежедневно задействовано около 120-140 человек. Однако результата это не дает.
Комментарии
Хватит уже призывать! В городе просто ужас. За такое должен кто-то ответить. Настала пора отставок и уголовных дел!
В мэрии Барнаула неоднократно подчеркивали, что не могут повлиять на ситуацию.
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Ну если вы ничего не можете, то зачем мы вас содержим?
Он бы лучше 31 сделал выходным днем, и пусть чистят спокойно дороги...