БСК: снег на электроснабжение не влияет, влияет безответственность

Погодные условия не повлияли на надежность электроснабжения потребителей в Барнауле, — сообщили в пресс-службе Барнаульской сетевой компании. Серьезных отключений электроэнергии в городской сети из-за большого количества снега и метели не произошло.
По словам главного инженера "Барнаульской сетевой компании" Андрея Лавринца, все объекты и оборудование "Барнаульской сетевой компании" готовы к работе в зимних условиях. Однако проблемы с электроснабжением возникают на ведомственных электрических сетях, владельцы которых не проводят техническое обслуживание собственного оборудования и его подготовку к эксплуатации в условиях низких температур. Доля таких объектов в городском электрохозяйстве составляет не более 20 процентов, но именно они дают порядка 60 процентов всех аварийных отключений.
Так, 29 декабря примерно около одного часа отсутствовала электроэнергия у потребителей в районе улицы Приречной. На этой территории воздушные линии 6 кВ принадлежат двум собственникам: "Барнаульскому району водных путей сообщения" и ООО "НСК-Проект-Техстрой".
"На этом участке "Барнаульская сетевая компания" отвечает всего за 3 процента от общей протяженности воздушных линий и в зоне ее обслуживания сбоев в подаче электроэнергии не происходит", - подчеркнул Андрей Лавринец.
Для наведения порядка в ведомственных сетях и повышения надежности электроснабжения "Барнаульская сетевая компания" предлагает районным администрациям в рамках подготовки объектов городского хозяйства к работе в зимний период применять действенные меры по повышению ответственности собственников электросетей за их надлежащую эксплуатацию.
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