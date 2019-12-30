В Китае к Олимпиаде запустили поезд, который в пять раз быстрее российских

Корпорация "Китайские железные дороги" открыла маршрут для скоростных поездов из столицы КНР в город Чжанцзякоу северной провинции Хэбэй, где пройдет часть зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2022 года, пишет ТАСС.
На первом этапе сообщение осуществляется в тестовом режиме на максимальной скорости 350-385 км в час. Длина трассы между двумя населенными пунктами составляет примерно 170 км. Согласно плану, регулярные скоростные перевозки пассажиров между Пекином и Чжанцзякоу начнутся до конца текущего года. Благодаря новым технологиям время в пути по этому железнодорожному маршруту сократится с двух до одного часа.
Отметим, что этот поезд в пять раз быстрее тех, что ездят в Крым по новому мосту, который недавно лично открыл президент Путин. Из Москвы на полуостров поезд едет около 39 часов, преодолевая расстояние более 2000 километров. В среднем его скорость – от 70 до 90 километров в час. Считается, что самые современные и быстрые российские поезда – "Ласточки" – двигаются со скоростью в 140-170 километров в час.
Любопытно, что в Японии еще в 60-е к Олимпиаде в Токио запустили поезда, скорость которых достигала 300 километров в час.
XXIV зимние Олимпийские игры пройдут в КНР с 4 по 20 февраля 2022 года, Паралимпийские – с 4 по 13 марта.
Комментарии
Китайские руководители дело делают, а не языками чешут, обещая "прорывы" на "прямых линиях". Партийная дисциплина, однако.
А у нас не могут запустить прямую электричку до Новосибирска без пересадок.
А у нас не могут запустить прямую электричку до Новосибирска без пересадок.
Зато у нас много чего запустили.
Походу мы отстали навсегда и превращается в отсталую колонию.
Их паровоз быстрей летит, в коммуне остановка..
Мир развивается, идёт вперёд.
А мы движемся назад или......стоим на месте.
Со своей дутой стабильностью.
Научная работа Сергея Гуриева "Информационный автократии". Там ответы на все вопросы. Основные выводы на youtube.