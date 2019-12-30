Витамин D может быть опасен для здоровья

Россиян предупредили об опасности приема витамина D без контроля уровня кальция. С соответствующим заявлением в эфире радиостанции "Говорит Москва" выступила заместитель главврача по нефрологии клинической больницы №52 Надия Фролова.
По ее словам, несмотря на то, что россияне зачастую недополучают этот витамин вместе с солнечным светом, бесконтрольный его прием в виде таблеток может привести к проблемам с почками.
"Передозировка кальция и витамина D могут фатально сказаться на почках, — уточнила Фролова. — Поэтому приём этих препаратов должен быть строго под контролем уровня кальция и фосфора".
Врач подчеркнула, что не призывает полностью отказаться от витамина D. По ее словам, прием этого компонента должно сопровождаться регулярным анализами крови.
Отметим, что по последним данным ученых, витамин D укрепляет сердце и сосуды, а также снижает риск развития склероза.
Согласно российским стандартам, человеку нужно около ста международных единиц витамина в день; по мировым нормам — около четырехсот. Столько витамина D содержится в 150 граммах лосося и 850 граммах трески.
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