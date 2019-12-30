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Власти Алтайского края продают акции компании "Модест"

, ИА "Амител"
Начальная стоимость лота составляет почти 63,7 млн рублей
Фото: модест22.рф

Фото: модест22.рф

Акции компании "Модест" выставлены на торги, следует из информации управления имущественных отношений Алтайского края.

На аукционе должен определиться владелец 23 659 именных бездокументарных акциях, каждая из которых оценивается в тысячу рублей.

Прием заявок от потенциальных акционеров стартует 9 января. Он продлится на протяжении месяца – до 10 февраля.

Отметим, что согласно условиям конкурса, покупатель обязан сохранить как минимум 73 рабочих мест и цех детского питания.

Напомним, в апреле текущего года представители регионального парламента выступили против приватизации этого краевого имущества.

Депутаты сочли нецелесообразным включение в Прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы 100% акций в акционерном обществе "Модест".

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

30.12.2019 18:51
- гость -

Где частник там порядок

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