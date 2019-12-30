Власти Алтайского края продают акции компании "Модест"

Акции компании "Модест" выставлены на торги, следует из информации управления имущественных отношений Алтайского края.
На аукционе должен определиться владелец 23 659 именных бездокументарных акциях, каждая из которых оценивается в тысячу рублей.
Прием заявок от потенциальных акционеров стартует 9 января. Он продлится на протяжении месяца – до 10 февраля.
Отметим, что согласно условиям конкурса, покупатель обязан сохранить как минимум 73 рабочих мест и цех детского питания.
Напомним, в апреле текущего года представители регионального парламента выступили против приватизации этого краевого имущества.
Депутаты сочли нецелесообразным включение в Прогнозный план приватизации на 2018-2020 годы 100% акций в акционерном обществе "Модест".
Комментарии
Где частник там порядок