С начала 2020 года доставка газа в Алтайском крае будет оплачиваться отдельно

ОАО "Алтайкрайгазсервис" сообщает, что, согласно решению Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 27 декабря 2019 г. "О внесении изменений в решение Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 24.04.2019 г. № 64", с 1 января 2020 года исключается категория франкирования "Реализация сжиженного газ в баллонах с доставкой до потребителя".
На основании пункта 78-79 постановления правительства РФ от 06.05.2011 №354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" определено, что размер платы за доставку бытового газа к месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя – продавца бытового газа в баллонах.
С 1 января 2020 года услуга по доставке сжиженного газа в баллонах потребителям будет оплачиваться отдельно в соответствии с утвержденной калькуляцией ОАО "Алтайкрайгазсервис":
- баллон объемом 27 л – 100 рублей, кроме районов: Залесово, Заринск, Кытманово, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Целинный – здесь стоимость доставки определена в 75 рублей за баллон;
- баллон объемом 50 л – 200 рублей, кроме районов: Залесово, Заринск, Кытманово, Алтайский, Бийский, Быстроистокский, Ельцовский, Красногорский, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Солтонский, Тогульский, Троицкий, Целинный – где стоимость доставки одного баллона ограничена 150 рублями.
Компания обращает внимание, что выплата компенсаций будет производиться из расчета предоставленной коммунальной услуги. Доставка – это коммерческая услуга.
Заявку на доставку баллонного газа по-прежнему можно сделать по телефону горячей линии: 8-800-700-28-04.
Приобрести газ самостоятельно вы можете:
- на газонаполнительной станции по адресу: г. Барнаул, пр. Энергетиков, 49 (по цене 31,54 руб./кг);
- С мест промежуточного хранения (склад) по цене 38,10 руб./кг, с адресами можно ознакомиться по ссылке.
Комментарии
Вполне можно так же отдельной услугой выделить, доставку электричества до розеток и отопления до батареи.
Это ведь отдельные затраты.
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