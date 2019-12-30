2020 год в Алтайском крае начнется с плюсовой температуры

В ближайшие дни в Алтайском крае ожидается потепление, сообщает региональный Гидрометцентр.
Во вторник, 31 декабря, будет пасмурно. На большей части территории пройдет небольшой снег. На дорогах прогнозируют сильную гололедицу. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от -4°C до -9°C (в западных районах – до -14°C), в темное – от -7°C до -12°C (в северо-западных районах – до -19°C).
В Барнауле: днем – от -7°C до -9°C, ночью – от -10°C до -12°C. Осадки и гололед. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
В среду, 1 января, в Алтайском крае значительно потеплеет. В светлое время суток столбик термометра покажет от -1°C до -6°C, в темное – от -4°C до -9°C (в северо-западной части региона – до -19°C). Скорость ветра временами может достигать 17 м/с. Ожидаются гололедные явления, осадки в виде мокрого снега и метели.
В Барнауле днем температура составит от -3°C до -5°C, ночью – от -4°C до -6°C. Небольшой снег, метель и гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.
Плюсовая температура наступит 2 января. Днем местами воздух прогреется до +1 градуса (в Барнауле – до 0 градусов). В северных и западных районах небольшой, местами умеренный мокрый снег, гололёдные явления, метели, на дорогах местами сильная гололедица.
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