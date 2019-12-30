Депутат предложил уравнять зарплату в Госдуме со средней по стране

Предложение уравнять зарплаты депутатов Госдумы со средним заработком по стране озвучил в беседе с журналистом Агентства городских новостей "Москва" первый зампред комитета Госдумы по контролю и регламенту Олег Нилов ("Справедливая Россия").
"Это будет этичным, моральным поступком и очень хорошим подарком к Новому году для наших граждан, – заявил Нилов. – А прописывать, сколько пить, сколько есть и как депутатам танцевать – это надо оставить на потом. Надо думать о главном".
Ранее депутаты Госдумы предложили ввести штраф для чиновников за "оскорбление избирателей", которые зачастую голосуют за обещания лучшего будущего.
Депутаты предлагают дополнить КоАП новой статьей "Оскорбление избирателей", которая предусматривает ответственность за публичное отрицание обязанности по созданию условий для достойной жизни.
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