Опубликован новый дизайн электронных билетов РЖД

Фото: "Студия Артемия Лебедева"
"Студия Артемия Лебедева" презентовала новый дизайн электронных билетов на поезда РЖД.
"Информация на билете расположена так, что самое важное бросается в глаза, а остальное спокойно ждет своей очереди", — гласит текст презентации.
Билет разделен на три блока. Первый содержит наиболее важную информацию: номер поезда, вагона и время отправления. Она выделена самым крупным шрифтом. Он также содержит информацию о маршруте, такую как адрес вокзала, часовой пояс и время в пути.
Второй блок несет в себе сведения о тарифе и классе обслуживания, а также помогает клиенту подготовиться к поездке. Например, на нем имеется информация об оснащении вагона и платных услугах.
Последний блок состоит из схемы размещения пассажиров и багажа в вагоне. При этом учитывается даже пол и возраст клиента.
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