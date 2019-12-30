Горно-Алтайск остался без света из-за неизвестных стрелков

Часть населения Республики Алтай, в том числе Горно-Алтайска, 30 декабря осталась без света из-за действий неизвестных злоумышленников, сообщает пресс-служба МРСК Сибири.
Кто-то в районе села Чепош (Чемальский район) расстрелял изоляторы высоковольтной линии Манжерокская – Чергинская из оружия, что и стало причиной перебоев с электроснабжением.
Подачу электричества возобновили по резервной схеме. Ликвидация последствий действий стрелков продолжаются.
На место происшествия вызвали сотрудников правоохранительных органов. Им предстоит установить личности злоумышленников и привлечь их к ответственности.
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