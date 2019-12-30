Жених уличил невесту в измене прямо на свадьбе

В интернете набирает популярность видеозапись инцидента на свадьбе в Китае, где жених жестоко отомстил невесте за измену прямо на свадьбе, сообщает Daily Mail.
Мужчина во время торжественной церемонии перед всеми гостями запустил на большом экране запись акта супружеской неверности, который был снят на скрытую камеру.
Пикантности происшествию добавил тот факт, что в роли любовника выступил супруг ее сестры, которая к тому же была на шестом месяце беременности.
"А ты думала, я ничего не знаю?" – со злорадством спросил жених.
Однако многие пользователи Сети не поверили в то, что такая ситуация могла произойти на самом деле. По их оценке, видео – постановочное. Это просто хитрый маркетинговый ход для рекламы видеоаппаратуры, считают скептики.
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