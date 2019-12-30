Неизвестный ранил ножом полицейских в Новосибирске

Обычная жалоба на посторонних людей в подъезде закончилась внезапным нападением на прибывших стражей правопорядка в Новосибирске, сообщили amic.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.
ЧП случилось вечером 30 декабря на улице Дачной. Прибывшие по вызову сотрудники полиции едва вошли в подъезд, и на них сразу набросился неизвестный с ножом. Он успел нанести им ножевые ранения, прежде чем по нему открыли огонь из табельного оружия.
Пострадавшие, включая самого нападавшего, доставлены в больницы. Сейчас правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и мотив нападения злоумышленника.
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