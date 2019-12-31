Синоптики дали прогноз погоды в Алтайском крае на новогоднюю ночь

Какой будет погода в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, спрогнозировали синоптики краевого ЦГМС.
По их прогнозу в Алтайском крае ожидается спокойная и вполне комфортная погода: температура воздуха составит от -7 до -15 градусов. В такую ночь можно позволить себе и погулять.
Добавит праздничной атмосферы и легкий снежок. Он порадует жителей северных и восточных районов.
Ветер не должен помешать запуску пиротехники. Его скорость составит от 4 до 9 метров в секунду.
Комментарии
Ух ты!? А чё не после новогодней ночи? А то за день мы и сами в интернете посмотрели.