Власти Барнаула выделили 2,3 млн рублей на отлов бродячих собак

Мэрия Барнаула объявила об аукционе на отлов и содержание бродячих животных, сообщает "Политсибру". Начальная стоимость контракта предусматривает на эти цели 2,358 млн рублей.
На эти средства требуется осуществлять указанную деятельность на протяжении полугода – до 1 июля 2020 года.
Согласно расчетам в документации, стерилизация одного животного обойдется в 1129 рублей, лечение – 328 рублей, вакцинация – 156 рублей, кормление – в 112 рублей (в день).
Отловленные животные 10 дней содержатся в карантине, после чего на 45 дней переводятся в вольеры. После должного ухода и стерилизации, согласно законодательству Алтайского края, животных вновь отпустят в естественную среду.
Напомним, что в 2019 году контракт на отлов дважды заключался с приютом "Ласка". Заявок от других желающих пока не поступало.
Комментарии
За 2 миллиона 300 тысяч я их могу голыми руками в мешки собирать. И полгода кормить и читать на ночь сказки.
А где будет осуществлён выпуск всех собак 1 июля?
А будут ли они клеймиться/чипироваться? А будет ли контрольный отлов для исследования на предмет исполнения условий контракта?
По моим подсчётам бабла выделено на 100 тузиков. Жратвы каждый их них сожрёт на 20 000 за 180 дней + усекновение яиц/зашитие входного отверстия. Итого: 22 000 и прощание с воспитанниками до следующего тендера. Неплохо.
Можно кормить и не на 112 рублей, а например запаренными зерноотходами за 6 рублей киллограм. 6 рублей + свет/аренда ~10 в день, вместо 112 = неплохо.
100 оставшихся рублей умножаем на 100 тузиков и получаем 10000 экономии в день..это замечательно.
Откидываем по рубасу на 2 работяг и остаётся в кармане 8000руб. в день. Умножаем на 30 дней и получаем 240 000 в мес. Жить можно.
Зарплата - 100 000 руб
Патрон к сайге - 37-40 руб.
Утилизационные расходы + ГСМ -150 000-200 000
По скромным подсчетам - 20 000 - 25 000 собак на эти средства. Т.е. полная очистка улиц от бродячих собак.
Вопрос об неэффективности использования бюджетных средств. А если отдать бездельникам из ласки, то,считай выбросить.
31.12.2019 09:25
Пионер
Заодно и пионеров случайно отстрелять можно.
31.12.2019 09:25
У тя отберут её за пальбу на улицах. И ты не смотришь в будущее, ведь через полгода ты снова можешь в течении полугода получать по 240 рублей в месяц.
Через 11 месяцев я буду присматривать в аренду тер-рию, что бы к следующему тендеру подвинуть Софочку безбожно поломав ценник. Я тоже хочу 200 тыр в месяц))
31.12.2019 09:25
И да, патроны у тебя дорогие, ты их позолоченной картечью отлавливать собрался?))