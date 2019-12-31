Жительница Алтая побила школьника веником и забрала его одежду

40-летнюю жительницу Усть-Канского района будут судить за нападение на 11-летнего мальчика, сообщает СУ СКР по Республике Алтай.
Как установлено следствием, 29 октября текущего года женщина в пьяном виде вышла на улицу, заприметив троих подростков.
Она схватила за воротник куртки первого попавшегося, и стала держать его одной рукой, а другой наносить удары веником, требуя 1000 рублей.
Не получив желаемого, злоумышленница забрала его одежду и вернулась к себе домой. Прибывшие полицейские изъяли у нее детскую одежду и вернули законному владельцу.
Действия жительницы села Мендур-Соккон квалифицированы как грабеж с применением насилия. Санкции статьи предусматривают до семи лет лишения свободы.
Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время обвиняемая предстанет перед судом.
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