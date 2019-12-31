Виктор Томенко поздравил жителей Алтайского края с Новым годом и Рождеством

Поздравительное письмо губернатора Алтайского края Виктора Томенко опубликовал официальный сайт региона.
"Мы встречаем их в атмосфере домашнего уюта, в кругу самых родных и близких, загадываем желания и, как в детстве, надеемся на исполнение заветной мечты. Каждый из нас вспоминает о победах, оставшихся позади трудностях и верит в то, что следующий год будет еще более успешным", — обратился он к жителям края.
Губернатор поблагодарил всех за достижения 2019 года и заявил, что все сделанное — "результаты труда жителей Алтайского края, вашего профессионализма, любви к родной земле, своему дому".
"Верю, что 2020 год будет ознаменован стартом важных для развития региона программ. Продолжится реализация национальных проектов, поддержка аграрного сектора, промышленности, малого и среднего бизнеса. Все эти мероприятия направлены на укрепление экономического потенциала региона и, что самое главное, на рост благосостояния его жителей", — добавил глава региона.
Томенко отметил, что следующий год будет годом 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне и провести его достойно — "наш долг перед старшим и подрастающим поколениями".
"Дорогие друзья! Пусть новый год принесет вам много радостных событий, успехов. Пусть будут счастливы и здоровы дети и родители! Желаю вам всего самого доброго! С Новым годом и Рождеством!", — поздравил губернатор жителей региона.
Комментарии
Спасибо!
Я тоже, как и Томенко, поздравляю всех с наступающим Новым Годом!
Дорогие друзья! Пусть новый год принесет вам благополучие, житейскую мудрость, радость, счастье и успех! Пусть будут счастливы и здоровы ваши близкие, дети и родители, друзья, коллеги!
С Новым годом!