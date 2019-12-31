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Сослуживец Рамиля Шамсутдинова признался в дедовщине

, ИА "Амител"
Следствие по делу закончено
Фото: zhiznonline.ru

Фото: zhiznonline.ru

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев на территории воинской части в Забайкалье, рассказал, что расследование уголовного дела о неуставных отношениях, где его подзащитный выступает в качестве потерпевшего, завершено, пишет Ura.ru.

Юрист сообщил, что обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что подразумевает безусловное признание вины. 

В данный момент проверяется версия о том, что сослуживцы забирали денежные средства с банковской карты Шамсутдинова. Если эта информация подтвердится, то будет заведено новое уголовное дело, считает адвокат. 

Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми человек при сдаче караула. Двое выживших находятся в госпитале. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.12.2019 09:44
- гость -

Люди разные. Этот с характером. Думайте прежде чем унижать.

31.12.2019 10:06
- гость -

Ну надо же, когда в дело вступает чеченский адвокат, то даже потерпевшие сознаются.

31.12.2019 10:16
- гость -

Мужская психика так устроена, если мужчину унижать или даже принижать, то рано или поздно (у одних мгновенно, у других потом, все зависит от физических возможностей и характера) эта сжимаемая пружина выстрелит, иногда в прямом смысле, иногда в переносном, но выльется. Вот откуда последнее время большое количество маньяков и странных (со знаком минус) мужских поступков. Мужчины так устроены. Если кто не знал, возьмите себе на заметку. Психологам для размышления, в честь нового года, бесплатно.

31.12.2019 10:23
- гость -

Психологам для размышления, в честь нового года, бесплатно.

Такое себе измышление. Ничего нового вы не сказали, просто пафосно задвинули, то что и без вас было известно тысячи лет назад.

31.12.2019 10:24
- гость -

Верно.

31.12.2019 10:24
- гость -

когда в дело вступает чеченский адвокат

Это они еще с кадыровской милицией не сталкивались, там люди добровольно дают показания, что они террористы. Их сначала задерживают, потом выпускают, а через 3 месяца, когда заживают раны и синяки - приходят сами и добровольно пишут явку с повинной.

31.12.2019 10:37
- гость -

А как же заявления всей властной братвы о том что сейчас в армии дедовщины нет?! И почему свернута реформа по переходу на службу по контракту, а не по призыву - Союза уже 30 лет нет...

31.12.2019 10:41
- гость -

почему свернута реформа по переходу на службу по контракту, а не по призыву

Потому что деньги надо будет платить, а это от себя отрывать

31.12.2019 10:56
- гость -

А как же заявления всей властной братвы о том что сейчас в армии дедовщины нет?!

Штоооааа!? Ты смеешь перечить чеченскому адвокату? Кстати, на чашах весов чеченский адвокат и братва. Вопрос: Кто тяжелее?)

31.12.2019 11:50
- гость -

Молодец, парень! все правильно сделал.

31.12.2019 11:57
- гость -

Сделал то правильно, страна не в правильном направлении движется.

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