Сослуживец Рамиля Шамсутдинова признался в дедовщине

Адвокат Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в расстреле сослуживцев на территории воинской части в Забайкалье, рассказал, что расследование уголовного дела о неуставных отношениях, где его подзащитный выступает в качестве потерпевшего, завершено, пишет Ura.ru.
Юрист сообщил, что обвиняемый заявил об особом порядке рассмотрения дела, что подразумевает безусловное признание вины.
В данный момент проверяется версия о том, что сослуживцы забирали денежные средства с банковской карты Шамсутдинова. Если эта информация подтвердится, то будет заведено новое уголовное дело, считает адвокат.
Напомним, что солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов обвиняется в убийстве восьми человек при сдаче караула. Двое выживших находятся в госпитале.
Комментарии
Люди разные. Этот с характером. Думайте прежде чем унижать.
Ну надо же, когда в дело вступает чеченский адвокат, то даже потерпевшие сознаются.
Мужская психика так устроена, если мужчину унижать или даже принижать, то рано или поздно (у одних мгновенно, у других потом, все зависит от физических возможностей и характера) эта сжимаемая пружина выстрелит, иногда в прямом смысле, иногда в переносном, но выльется. Вот откуда последнее время большое количество маньяков и странных (со знаком минус) мужских поступков. Мужчины так устроены. Если кто не знал, возьмите себе на заметку. Психологам для размышления, в честь нового года, бесплатно.
Психологам для размышления, в честь нового года, бесплатно.
Такое себе измышление. Ничего нового вы не сказали, просто пафосно задвинули, то что и без вас было известно тысячи лет назад.
Верно.
когда в дело вступает чеченский адвокат
Это они еще с кадыровской милицией не сталкивались, там люди добровольно дают показания, что они террористы. Их сначала задерживают, потом выпускают, а через 3 месяца, когда заживают раны и синяки - приходят сами и добровольно пишут явку с повинной.
А как же заявления всей властной братвы о том что сейчас в армии дедовщины нет?! И почему свернута реформа по переходу на службу по контракту, а не по призыву - Союза уже 30 лет нет...
почему свернута реформа по переходу на службу по контракту, а не по призыву
Потому что деньги надо будет платить, а это от себя отрывать
А как же заявления всей властной братвы о том что сейчас в армии дедовщины нет?!
Штоооааа!? Ты смеешь перечить чеченскому адвокату? Кстати, на чашах весов чеченский адвокат и братва. Вопрос: Кто тяжелее?)
Молодец, парень! все правильно сделал.
Сделал то правильно, страна не в правильном направлении движется.