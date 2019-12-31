Россия ограничит ввоз цитрусовых из Китая

Россельхознадзор с 6 января вводит ограничение на ввоз цитрусовых из Китая, сообщает ТАСС.
Поводом для принятия этого решения стало то, что российская сторона продолжает систематически выявлять карантинную продукцию при поставках из Китая.
"В связи с этим Россельхознадзор до принятия китайской стороной действенных корректирующих мер вынужден с 6 января 2020 года ввести временные ограничения на поставки в Россию из Китая цитрусовых культур", – говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что снятие ограничений станет возможным после того, как все фитосанитарные требования будут соблюдены.
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