Ученые выяснили, что соевые продукты способны провоцировать рак

Французские ученые выяснили, что не всегда любители вегетарианских диет приносят пользу своему организму, пишет "МК".
Они проверили 55 продуктов из сои, в том числе десерты, соусы и напитки. Выяснилось, что в этих продуктах содержится слишком много фитоэстрогенов, влияющих на гормональный фон человека. Кроме того, они могут спровоцировать развитие онкологических заболеваний.
Специалисты отметили, что при выращивании сои ее опрыскивают гербицидами, которые считаются "вероятным канцерогеном" и тоже способны навредить здоровью. Ученые предупредили, что чрезмерное употребление соевых продуктов блокирует синтез гормонов щитовидной железы и приводит к тяжелым последствиям.
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