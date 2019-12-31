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Эксперты оценили наследство Галины Волчек в 50 млн рублей

, ИА "Амител"
Все достанется одному человеку
Фото: ge.utro.news

Фото: ge.utro.news

Общая сумма наследства, которое оставила руководитель театра "Современник" Галина Волчек оценили в 50 млн рублей, сообщает "КП". В эту сумму входит автомобиль, сбережения, квартира и загородный дом. 

"За прошлый год Волчек заработала почти 16 миллионов рублей. Кроме того, в собственности у нее значился автомобиль Lexus LS500, цена которого стартует от 5 миллионов рублей, и квартира в столице общей площадью 75 "квадратов". Недвижимость оценивается в сумму от 30 миллионов. Также у Волчек был загородный дом. Участок в коттеджном поселке в Одинцовском районе ей подарил приятель. Сейчас сама земля стоит примерно 5 миллионов рублей, а дом, стоящий на нем, в два раза дороже", – отметили в издании. 

Сообщается, что все имущество достанется сыну Волчек от первого брака Денису Евстигнееву. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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