Биатлонисты со всей Сибири "обкатали" "Белокуриху-2" на "Новогодней гонке"

В преддверии Нового, 2020 года на лыжно-биатлонном комплексе "Белокуриха-2" развернулась настоящая битва.
В "Новогодней гонке" по биатлону 28 декабря 2019 года сразились спортсмены возрастной категории Masters из Барнаула, Новосибирска, Томска, Кемерова, Анжеро-Судженска, Бийска, Змеиногорска, Республики Алтай. Победителями стали Иван Лыжин (г. Барнаул), Андрей Лыков (Республика Алтай), Юрий Морозов (г. Новосибирск), Сергей Красный (г. Томск).
Соревнования в таком формате проходили впервые и стали тестовыми перед проведением здесь в марте 2020 года Чемпионата России по биатлону в той же возрастной категории.
Председатель АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая" Сергей Локтев отметил хороший уровень организации соревнований и качественную подготовку лыжных трасс, а также выразил благодарность председателю совета директоров АО "Курорт Белокуриха" Александру Бенгарду, генеральному директору АО "Курорт Белокуриха" Константину Ежову, директору лыжно-биатлонного комплекса "Белокуриха-2" Анатолию Ждановичу за подготовку и проведение "Новогодней гонки".
Организаторы соревнований: агрохолдинг "Гудвилл", АО "Курорт Белокуриха", АКСОО "Союз ветеранов биатлона Алтая".
Информационную поддержку оказал ОАО "Барнаульский пивоваренный завод".