Алтайские коммунальщики основательно подготовились к новогодним праздникам

Ответственные сотрудники Минстроя организовали круглосуточное дежурство на время новогодних праздников для контроля за работой объектов жизнеобеспечения и оперативного реагирования в случае аварий, сообщает официальный сайт Алтайского края.
Для обеспечения бесперебойной работы котельных сформирован резервный запас угля в размере более 130 тысяч тонн. Кроме того, создан резервный запас твердого топлива.
Подготовлен аварийный запас материально-технических средств. В крае размещено 424 резервных источника электроснабжения. Организовано круглосуточное дежурство руководителей муниципальных образований, аварийные бригады приведены в готовность, а также организовано взаимодействие с сотрудниками МВД.
Комментарии
Они всегда готовы.Молодцы.