Дорожники круглосуточно и без выходных будут работать на улицах Барнаула

Бригады МБУ "Автодорстрой" будут круглосуточно в две смены дежурить на улицах Барнаула с 31 декабря по 1 января, сообщает пресс-служба администрации города.
В новогоднюю ночь на линию выйдут 43 единицы спецтехники, которые будут вывозить снег с проспекта Красноармейского. Помимо машин, очистку города от осадков будут обеспечивать от 93 до 115 рабочих.
Назначены ответственные дежурные, а в случае сильных снегопадов дорожники обеспечат максимальный выход рабочих и спецтехники.
Кроме того, ежедневно будет отслеживаться состояние новогоднего городка и улиц прилегающих к площади Сахарова. Работы по уборке снега здесь будут проводиться постоянно, а при необходимости, будет обеспечен ремонт ледовых конструкций и горок.
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