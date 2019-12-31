Россияне решили сэкономить на новогодних подарках для родственников

Более трети россиян не планируют встречать Новый год, а те, кто решил отметить праздник, хотят сократить расходы на праздничные мероприятия и подарки для близких, сообщают "РИА Новости".
Опрос, проведенный в соцсетях показал, что 10,6 процентов респондентов собираются экономить на подарках, а 10,1 процент откажутся от покупки елки. 9,2 процента собираются обойтись без развлекательных мероприятий. Меньше всего — 7,6 процентов, собрались сохранить деньги при подготовке новогоднего стола.
Отмечается, что согласно недавнему исследованию стало известно, что в среднем жители России планируют потратить на продукты для новогоднего стола 6403,78 рубля.
Комментарии
в среднем жители России планируют потратить на продукты для новогоднего стола 6403,78 рубля
По моему за эти деньги две девочки на час могут подъехать. Это будет веселее
А президент вообще бесплатно выступит, тоже можно будет поржать.