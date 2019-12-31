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Россияне решили сэкономить на новогодних подарках для родственников

, ИА "Амител"
Часть жителей России вообще не планирует встречать Новый год
Фото: find-fest.ru

Фото: find-fest.ru

Более трети россиян не планируют встречать Новый год, а те, кто решил отметить праздник, хотят сократить расходы на праздничные мероприятия и подарки для близких, сообщают "РИА Новости".

Опрос, проведенный в соцсетях показал, что 10,6 процентов респондентов собираются экономить на подарках, а 10,1 процент откажутся от покупки елки. 9,2 процента собираются обойтись без развлекательных мероприятий. Меньше всего — 7,6 процентов, собрались сохранить деньги при подготовке новогоднего стола. 

Отмечается, что согласно недавнему исследованию стало известно, что в среднем жители России планируют потратить на продукты для новогоднего стола 6403,78 рубля. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

31.12.2019 16:01
гость

в среднем жители России планируют потратить на продукты для новогоднего стола 6403,78 рубля

По моему за эти деньги две девочки на час могут подъехать. Это будет веселее

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