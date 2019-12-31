Жительнице Барнаула пришел счет за электроэнергию на 187 тысяч рублей

Жительница частного сектора в Барнауле обнаружила, что ее счетчик "мотает" электроэнергию даже когда вся электроника выключены, пишут "Вести".
Она обратилась к энергетикам, чтобы мастер приехал и проверил прибор, но к ее удивлению, чуть позже женщина получила счет на 187 тысяч рублей.
"Вместо того чтобы зафиксировать неисправность прибора учёта, сотрудники горэлектросети зафиксировали его фактические показания, которые в 800 раз превышали обычное потребление. Они выставили к оплате 56 тысяч киловатт", — рассказал представитель прокуратуры.
Не смотря на то, что справедливость была восстановлена, женщине все-таки придется заплатить за свет круглую сумму, так как ей, вероятнее всего, будут производить перерасчет по общим показателям.
Комментарии