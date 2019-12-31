Россияне рассказали о самых популярных блюдах на новогоднем столе

ВЦИОМ провел опрос и выяснил, какие блюда являются самыми популярными на новогоднем столе россиян, сообщают "Известия".
В тройку лидеров вошли: оливье (73%), мандарины (65%) и селедка под шубой (60%). Также на Новый год жители России планируют поставить на стол холодец (38%), икру (31%), оливки (23%), салаты цезарь (18%) и греческий (15%), заливную рыбу (15%), креветки (11%), роллы и пиццу (по 9%).
Отмечается, что за 10 лет топ-3 самых популярных блюд остался прежним. Изменилось только распределение мест: на первом месте в 2009 году стояли мандарины, на втором – оливье и на третьем – селедка под шубой.
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