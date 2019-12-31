На ремонт операционных в алтайском онкоцентре направили 18,6 млн рублей

В Алтайском краевом онкологическом диспансере достроили две операционные, в которых будут проводиться малоинвазивные операции и рентгенохирургические манипуляции, сообщает официальный сайт региона.
За короткий срок строители демонтировали часть отделения рентген-хирургии, полностью заменили полы и облицевали стены, установили новые усиленные перегородки из газобетона, завели новую вентиляцию и систему электроснабжения, в том числе и слаботочную для специального медицинского оборудования. В новых операционных установили специальные двери и бронированные стекла для защиты рентген-излучения. Всего на работы направили 18,6 млн рублей.
"Новые операционные выполнены с соблюдением всех технических требований и требований СанПиН. По сути, это самостоятельный отдельный мир со своей автономной жизнью – очень комфортный как для врачей, так и для пациентов", – признался главный врач клиники Игорь Вихлянов.
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