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Герои мультфильма "Простоквашино" гуляют на корпоративе в новогодней серии

, ИА "Амител"
Новый эпизод вышел на экраны
Фото: slovnet.ru

Фото: slovnet.ru

Союзмультфильм опубликовал новую серию мультсериала "Простоквашино", в которой герои гуляют на новогоднем корпоративе. 

"Новый год – время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня – няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком", – сказано в описании эпизода. 

Эта серия стала 25-й по счету. Всего планируется 30 эпизодов первого сезона. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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