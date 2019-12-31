Герои мультфильма "Простоквашино" гуляют на корпоративе в новогодней серии

Союзмультфильм опубликовал новую серию мультсериала "Простоквашино", в которой герои гуляют на новогоднем корпоративе.
"Новый год – время не только считать литры молока, которые удалось надоить за год, но и день, когда можно отпраздновать успехи. Преодолевая годовую усталость, герои популярного мультсериала устраивают новогодний корпоративный праздник с конкурсами, песнями и шоколадным фонтаном. В серии зритель услышит композицию "Кто там?", которую новая героиня – няня Маргарита Егоровна исполнит совместно с Галчонком", – сказано в описании эпизода.
Эта серия стала 25-й по счету. Всего планируется 30 эпизодов первого сезона.
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