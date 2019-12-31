Путин и Зеленский поздравили друг друга с наступающими праздниками

Президент России Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонные переговоры, сообщают "Известия" со ссылкой на телеграм-канал офиса украинского президента.
В ходе беседы лидеры стран поздравили друг друга с наступающими праздниками и состоявшимся 29 декабря обменом пленными. Кроме того, они поприветствовали соглашение между "Газпромом" и "Нафтогазом", а также договорились перейти к составлению списков для освобождения россиян, находящихся на территории Украины и украинцев, находящихся на территории России.
Главы государств выразили надежду на скорое прекращение огня вдоль линии разграничения в Донбассе и отметили, что урегулирование этого вопроса в рамках договоренностей нормандской четверки укрепляют доверие между Москвой и Киевом.
Комментарии