СМИ узнали сюжет нового фильма о Гарри Поттере

Новая серия фильмов по вселенной Гарри Поттера расскажет о дочери главного антагониста предыдущих частей Волан-де-Морта, сообщают "Известия" со ссылкой на издание We Got Thus Covered.

Проект станет продолжением оригинальной франшизы и покажет события, которые происходят через 20 лет после последнего фильма. Сообщается, что к работе вернется большая часть оригинального актерского состава.

Авторы статьи отмечают, что сиквел станет началом истории о младшем сыне Гарри Поттера Альбусе Северусе. Сценарий к фильму пишет автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг.