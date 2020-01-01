Музыкальный критик попросил Пугачеву закончить свою концертную деятельность

Музыкальный критик Сергей Соседов рассказал, что не рад возвращению на сцену некоторых артистов, в частности Аллы Пугачевой, пишет РИА "Новости".
Он отметил, что выступления Софии Ротару, Аллы Пугачевой и Николая Носкова "вызывают у него жалость".
"Это очень печальное зрелище. Мы видим немощь этих людей. Пугачева, извините, еле дышит, когда стоит на сцене. Это невозможно смотреть. Я вижу эфиры, трейлеры, интервью каналам – она еле стоит. Какой она может дать концерт?" – заявил критик.
Соседов уверен, что артисты должны выходить на сцену в лучшей форме и "не имеют права показывать себя немощными".
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