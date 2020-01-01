Песков назвал главное достижение России в 2020 году

Негативную тенденцию на снижение благосостояния россиян удалось переломить. Это достижение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал главным в 2019 году, сообщает ТАСС.
"По объективным причинам уровень благосостояния россиян или топтался на месте, или сокращался. В последние три-четыре года была такая негативная тенденция, – указал он. – В этом году эту тенденцию удалось остановить. Пока говорить о каком-то солидном росте тоже нельзя, но тем не менее тенденция ушла в плюс".
Песков заявил, что это проходит на фоне гарантированной макроэкономической стабильности и является главным достижением.
Комментарии
Водитель. 2010-30тр 2019-18тр. Зарплата на гос предприятии. Тушка семги 5-6 кг 2010-1тр 2019-7тр.
Достигли очередного дна, если другими словами