Водителей Алтайского края предупреждают о двух сутках непогоды

На территории Алтайского края в конце дня 1 января, сутки 2 числа и следующей за ними ночью установится непогода, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.
В частности, ожидается сильная гололедица, усиление ветра до 15-20 м/с и снегопады. Местами возможны метели и снежные заносы.
В связи с этим региональное управление МЧС напоминает водителям о мерах безопасности при движении на транспорте в сложных погодных условиях.
Когда ухудшается видимость, следует снизить скорость и включить ближний свет фар или противотуманки. Необходимо следить, чтобы лобовое стекло не запотевало.
До впередиидущего транспорта нужно сохранять почтительную дистанцию. При выборе скорости надо учитывать не максимальное ограничение, а сложную обстановку на трассе.
Во время поездок за пределы сел и городов следует тщательно проверить техническое состояние автомобиля, наличие аптечки, огнетушителя, топора, буксировочного троса и средств связи. При возможности, от дальних поездок лучше воздержаться.
Пресс-служба спасателей напомнила автолюбителям о правилах торможения в условиях гололеда.
"На гололеде, сколько не вдавливай педаль тормоза в пол, не затормозишь. Необходимо сочетать торможение двигателем с резкими и энергичными нажатиями на тормоза. Таким образом, можно эффективно снизить скорость, не потеряв управления, — проинформировали в ведомстве. — Никогда не следует поворачивать руль одновременно с торможением, на гололеде это гарантированный занос с полной потерей контроля над автомобилем. Помните, что в гололед тормозной путь увеличивается в 6-8 раз".
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