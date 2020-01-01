Изменилось число дней оплачиваемого отпуска у россиян

С начала 2020 года работающие россияне могут раз в три года взять дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации. Люди предпенсионного возраста – два дня каждый год. Соответствующий закон разработали по поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.
С мая также начали действовать новые правила прохождения профилактических медосмотров. Теперь население, начиная с 40 лет, будет проходить эту процедуру ежегодно, а до этого возраста – раз в три года. Особое внимание уделят раннему выявлению онкологических заболеваний: для этого людям старше 40 лет будут проводить скрининги.
Как минимум раз в год должны появляться у врачей и более молодые совершеннолетние люди, но им будет достаточно профилактического осмотра.
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