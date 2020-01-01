Алтайскую экс-чиновницу обвинили во взятках на 2,5 млн рублей

Бывшего главного специалиста отдела лицензирования видов деятельности управления Алтайского края по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры обвиняют в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба регионального СКР.
Как установлено следствием, с сентября 2015 по декабрь 2018 года она получила взятки на общую сумму более 2,5 млн рублей. Следователи выяснили, что чиновница закрывала глаза на нарушение сроков при декларировании оборота алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Несоставление административных протоколов в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей оценивалось в определенную сумму.
Женщина дала признательные показания. Наложен арест на ее имущество общей стоимостью 1,5 млн рублей. Расследование уголовного дела завершено. В ближайшее время она предстанет перед судом.
Комментарии
Баба тоже человек
И чё ?!
На гос службе жить хорошо и широко нельзя . Многие этого не понимают. Итог.
И ниче ей не будет
1.01.2020 10:34
- гость -
И чё ?!
чё по китайски жопа