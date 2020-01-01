В Горно-Алтайске открыли смотровую площадку на горе Тугая

Смотровую площадку на горе Тугая открыли в Горно-Алтайске в канун новогодних праздников, сообщает пресс-служба регионального правительства. В торжественной церемонии принял участие глава республики Олег Хорохордин.
"Считаю, что панорамный парк очень хорошо задуман, проект красивый, современный, гармонично впишется в естественную городскую среду", – обратился к присутствующим Хорохордин. – Такой панорамный парк, безусловно, будет точкой притяжения как для жителей города всех возрастов, так и для гостей региона".
Напомним, Горно-Алтайску выделили 100 млн рублей на строительство панорамного парка "Гора Тугая". Распоряжение о выделении дотации подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Проект в Горно-Алтайске будет реализовываться в несколько этапов в течение шести лет. На первом этапе предполагается освоение вершины, южного склона и подошвенной части горы Тугая.
Подковообразный панорамный комплекс круглогодичного использования со смотровыми площадками на вершине дополнят музеем, универсальными залами для массовых мероприятий и торгово-развлекательными объектами общей площадью 1500 кв м. Здесь же планируется создание подъездных путей, будут организованы электро- и водоснабжение, водоотведение.
Освоение южного склона включает сооружение смотровой площадки "Первый бугор", обрядовой площадки "Алтайский родник", строительство каменной лестницы и пешеходных грунтовых троп.
У подножия планируется строительство сцены-навеса, автостоянки, станции по оснежению, двух "детских" канатных дорог для сноутюбинга, а также строительство административного здания после сноса двух существующих старых зданий спортивной школы.
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