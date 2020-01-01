Балкон барнаульца загорелся от выстрела фейерверка

Несоблюдение техники безопасности при запуске фейерверка в новогоднюю ночь привело к пожару в Барнауле, сообщает телеканал "Катунь 24".
Инцидент случился около 00:40 на улице Малахова. Выстрел пиротехники попал в балкон квартиры на втором этаже многоквартирного дома №164.
В результате произошло возгорание. О повреждениях, нанесенных огнем, не сообщается.
Комментарии
Чё полицаи говорят?
Недоглядели?
Чё полицаи говорят?
Недоглядели?
В каждый двор по полицаю? Пуск фейерверков контролировать?
предлагаю запретить фейерверки, балконы и новый год )))
предлагаю запретить фейерверки, балконы и новый год )))
Немного не так. Акциз на фейерверк, налог на балкон, штраф за празднование нового года (автоматически платит работодатель из зарплаты)
В прошлом году тоже был пожар от фейерверков, опасно. Либо такие нынче материалы, легковоспламеняющиеся.